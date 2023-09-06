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Во Франции планируют построить 6 атомных реакторов к 2050 году

06 сентября 2023 09:54
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Новости Франции. Власти Франции планируют построить шесть атомных реакторов. В планах правительства – закончить работу над ними к 2050 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции планируют построить 6 атомных реакторов к 2050 году-1

В ближайшее время страна примет закон, который определит цели и масштабы развития отрасли. Впрочем, о крупных затратах можно говорить уже сегодня. Общая стоимость реакторов превысит 50 миллиардов евро. Однако часть средств можно будет вернуть за счет экспорта, считают эксперты. К тому же это десятки тысяч рабочих мест. Еще недавно Франция не планировала вкладываться в атомную промышленность. На решение властей повлияла ситуация в мировом энергетическом секторе.

# Международная политика # Новости Франции # Фотофакт

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