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В Кремле прокомментировали военные учения Армении и США

06 сентября 2023 09:55
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Совместные армяно-американские военные учения, которые пройдут с 11 по 20 сентября текущего года, в Москве вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. 

Песков отметил, что в Российской Федерации будут тщательно анализировать информацию и пристально отслеживать ситуацию. 

Ранее в оборонном ведомстве Армении проинформировали, что цель армяно-американских учений – повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий. 

# Международная политика # Дмитрий Песков

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