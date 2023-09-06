В Кремле прокомментировали военные учения Армении и США

Совместные армяно-американские военные учения, которые пройдут с 11 по 20 сентября текущего года, в Москве вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что в Российской Федерации будут тщательно анализировать информацию и пристально отслеживать ситуацию.

Ранее в оборонном ведомстве Армении проинформировали, что цель армяно-американских учений – повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий.