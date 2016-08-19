Прямой эфир

Белорусское посольство в Анкаре рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Турцию

19 августа 2016 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Анкаре рекомендовало гражданам нашей страны воздержаться от поездок на юго-восток Турции. Это связано с терактами возле границы с Сирией накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прогремело три взрыва, в которых погибли 13 человек. Еще триста пострадавших доставлены в больницы. Из-за этих событий в республике повысили уровень террористической угрозы. На улицах появится гораздо больше полицейских. Транспортные средства будут досматривать с особым пристрастием. Ведь террористы прятали бомбы в машинах.

Власти полагают, что винить стоит рабочую партию Курдистана. Группировка никак не комментирует свою причастность к нападениям. В свою очередь президент Турции  не исключил, что за взрывами стоят сторонники путчистов.

# Беларусь-Турция

Другие новости рубрики

Все новости
В ЮАР урожай от вредителей защищают утки
19 августа 2016 08:21

В ЮАР урожай от вредителей защищают утки

Американца в Техасе казнят за убийство, которое совершил другой человек
19 августа 2016 08:11

Американца в Техасе казнят за убийство, которое совершил другой человек

Мексиканская полиция причастна к массовому убийству
19 августа 2016 08:08

Мексиканская полиция причастна к массовому убийству