Белорусское посольство в Анкаре рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Турцию

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Анкаре рекомендовало гражданам нашей страны воздержаться от поездок на юго-восток Турции. Это связано с терактами возле границы с Сирией накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прогремело три взрыва, в которых погибли 13 человек. Еще триста пострадавших доставлены в больницы. Из-за этих событий в республике повысили уровень террористической угрозы. На улицах появится гораздо больше полицейских. Транспортные средства будут досматривать с особым пристрастием. Ведь террористы прятали бомбы в машинах.

Власти полагают, что винить стоит рабочую партию Курдистана. Группировка никак не комментирует свою причастность к нападениям. В свою очередь президент Турции не исключил, что за взрывами стоят сторонники путчистов.