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«Барселона» во второй раз в истории проиграла «Леганесу» в матче Ла Лиги

16 декабря 2024 07:53
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«Барселона» уступила дома «Леганесу» со счетом 1:0 в 17-м туре испанского чемпионата. Гол забил Серхио Гонсалес на 4-й минуте. Об этом пишет РИА Новости.

Это был второй самый быстрый гол «Леганеса» в истории Ла Лиги. Одержав первую выездную победу в текущем сезоне, «Леганес» поднимается на 15-е место в турнирной таблице. Лидирует «Барселона», набравшая 38 очков и имеющая одну победу в последних шести турах. В следующий раунд «Барселона» выйдет на матч с «Атлетико», а «Леганес» сыграет с «Вильярреалом».

# Футбол

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