«Барселона» во второй раз в истории проиграла «Леганесу» в матче Ла Лиги

«Барселона» уступила дома «Леганесу» со счетом 1:0 в 17-м туре испанского чемпионата. Гол забил Серхио Гонсалес на 4-й минуте. Об этом пишет РИА Новости.

Это был второй самый быстрый гол «Леганеса» в истории Ла Лиги. Одержав первую выездную победу в текущем сезоне, «Леганес» поднимается на 15-е место в турнирной таблице. Лидирует «Барселона», набравшая 38 очков и имеющая одну победу в последних шести турах. В следующий раунд «Барселона» выйдет на матч с «Атлетико», а «Леганес» сыграет с «Вильярреалом».