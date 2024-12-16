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CNN: потеря Красноармейска станет для ВСУ крупнейшей неудачей для Украины

16 декабря 2024 09:54
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Потеря Красноармейска в ДНР стала бы самым большим поражением для Украины и усложнила бы ее позицию в условиях наступления российских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Утрата города может повлиять на американские поставки оружия, которые и без того находятся под вопросом в связи с заявлениями американского лидера Дональда Трампа о необходимости прекратить поддержку Киева. В руководстве ДНР подчеркнули стратегическую важность Красноармейска для ВСУ и его значение для снабжения украинских гарнизонов.

# Международная политика

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