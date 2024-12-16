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В РФ назвали количество убитых иностранных наемников в зоне СВО

16 декабря 2024 10:06
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В зоне проведения специальной военной операции было ликвидировано около 6,5 тысяч иностранных наемников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Известия».

С начала СВО в Украине появилось 15 тысяч наемников, большая часть из них – из Польши, США и Грузии. По оценкам Министерства обороны России, около 6,5 тысяч наемников были уничтожены.

Количество желающих воевать в рядах украинских Вооруженных сил сокращается из-за тяжелых потерь и усложнения боевых действий.

6 августа формирования ВСУ проникли на территорию Курской области, но были остановлены. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, операция завершится разгромом боевиков и выходом к госгранице. Позже главком ВСУ Александр Сырский признался, что атака на Курскую область была попыткой отвлечь российские вооруженные силы от других районов, в частности, Красноармейского в ДНР.

# Международная политика

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