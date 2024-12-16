В зоне проведения специальной военной операции было ликвидировано около 6,5 тысяч иностранных наемников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Известия».

С начала СВО в Украине появилось 15 тысяч наемников, большая часть из них – из Польши, США и Грузии. По оценкам Министерства обороны России, около 6,5 тысяч наемников были уничтожены.

Количество желающих воевать в рядах украинских Вооруженных сил сокращается из-за тяжелых потерь и усложнения боевых действий.

6 августа формирования ВСУ проникли на территорию Курской области, но были остановлены. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, операция завершится разгромом боевиков и выходом к госгранице. Позже главком ВСУ Александр Сырский признался, что атака на Курскую область была попыткой отвлечь российские вооруженные силы от других районов, в частности, Красноармейского в ДНР.