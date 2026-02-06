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В Лос-Анджелесе автомобиль протаранил кафе

06 февраля 2026 08:58
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Как минимум три человека погибли в результате чрезвычайного происшествия в Лос-Анджелесе. Там автомобиль на полной скорости въехал в кафе. Сообщается о шести пострадавших, некоторые из них в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лос-Анджелесе автомобиль протаранил кафе-2

Виновником произошедшего оказалась 92-летняя женщина – водитель автомобиля. Она задержана и проходит медицинское обследование. Как рассказали в полиции, вначале она сбила велосипедиста, потом, проехав целый квартал, неожиданно свернула и протаранила здание, зажав под автомобилем несколько человек. По данным следователей, наезд был совершен непреднамеренно и рассматривается как несчастный случай. 

# Новости США

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