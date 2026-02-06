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Меркурис: интервью Зеленского разозлило Каю Каллас и других дипломатов ЕС

06 февраля 2026 09:09
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Меркурис: интервью Зеленского разозлило Каю Каллас и других дипломатов ЕС-0

По словам британского аналитика Александр Меркуриса, интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу France 2 вызывает раздражение у представителей европейской дипломатии, в том числе у Каи Каллас. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Зеленский занижает потери украинских вооруженных сил и делает противоречащие друг другу заявления, что может привести к тяжелым последствиям для Украины.

Сам же Зеленский утверждает, что с 2022 года страна потеряла около 55 тыс. военных, в то же время российские официальные лица приводят гораздо более высокие цифры, доходящие до миллионов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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