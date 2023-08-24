Байден: против РФ вводятся новые санкции

Президент США Джо Байден применил новые санкции в отношении России в День независимости Украины, пишет РИА Новости.

Санкции предусматривают привлечение к ответственности лиц, виновных в насильственном переселении и депортации, а также возвращение детей из Украины в свои семьи. Байден приветствовал Киев с днем провозглашения независимости и сказал, что США будут и дальше помогать Украине.

Ранее Россия заявляла, что эвакуирует украинских детей из конфликтной зоны и вернет их обратно, когда условия станут безопасными.