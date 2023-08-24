ВС России нанесли мощный удар по центру принятия решений ВСУ

Российские войска ударили по центру принятия решений украинской армии. Цель нанесенного удара достигнута, объект поражен, сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

В различных районах уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ. В Николаевской области были ликвидированы центр управления, радиолокационная станция и две пусковые установки ЗРК С-300ПС. На Купянском направлении штурмовые подразделения «Западной» группировки войск успешно продолжают наступление. Здесь противник потерял до 50 бойцов, две единицы боевых машин пехоты, три пикапа, три артиллерийские системы М777.

На Запорожском направлении при поддержке артиллерии российские военные отбили пять атак ВСУ в районе Работино и Успеновки. При этом потери вражеской стороны в живой силе составили более 110 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. ВСУ также лишились четырех танков, трех бронемашин, четырех автомобилей, САУ Krab и четырех гаубиц М777.