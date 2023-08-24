TV2: Норвегия планирует передать Украине F-16 четвертого поколения

Норвегия поставит Украине американские истребители четвертого поколения F-16, сообщил телеканал TV2 со ссылкой на источники.

Норвегия стала третьей страной НАТО, которая поставит Украине истребители F-16. Ранее Вашингтон принял решение одобрить поставку Киеву из Дании и Нидерландов американских истребителей четвертого поколения. Сообщается, что Киев начнет получать самолеты после завершения обучения пилотов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва воспринимает данный шаг как фактор риска непосредственного вооруженного столкновения с НАТО.