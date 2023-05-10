Байден признал, что дефолт в США приведёт к катастрофе

Президент Джо Байден заявил, что если переговоры о поднятии верхнего потолка госдолга США потерпят неудачу, вероятен дефолт, который причинит серьезный ущерб американской экономике, пишет РИА Новости.

По окончании встречи с лидерами Конгресса Штатов спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что в Белом доме не удалось прийти к какому-либо соглашению относительно подъема потолка госдолга. Байден высказал уверенность о разрушительных для страны последствиях дефолта. Он также заявил о своей готовности к дискуссии о приоритетах государственных расходов с лидерами Конгресса, но не под угрозой дефолта.

В январе министр финансов США уведомил Конгресс о необходимости принятия экстраординарных мер, чтобы избежать достижения потолка госдолга, однако Палата представителей связала необходимость повышения потолка с сокращением бюджетных расходов. В отсутствие решения этого вопроса правительство может быть вынуждено объявить дефолт к 1 июня.