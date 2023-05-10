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Байден признал, что дефолт в США приведёт к катастрофе

10 мая 2023 07:44
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Президент Джо Байден заявил, что если переговоры о поднятии верхнего потолка госдолга США потерпят неудачу, вероятен дефолт, который причинит серьезный ущерб американской экономике, пишет РИА Новости.  

По окончании встречи с лидерами Конгресса Штатов спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что в Белом доме не удалось прийти к какому-либо соглашению относительно подъема потолка госдолга. Байден высказал уверенность о разрушительных для страны последствиях дефолта. Он также заявил о своей готовности к дискуссии о приоритетах государственных расходов с лидерами Конгресса, но не под угрозой дефолта.  

В январе министр финансов США уведомил Конгресс о необходимости принятия экстраординарных мер, чтобы избежать достижения потолка госдолга, однако Палата представителей связала необходимость повышения потолка с сокращением бюджетных расходов. В отсутствие решения этого вопроса правительство может быть вынуждено объявить дефолт к 1 июня.  

# Международная политика # Джо Байден # Кевин Маккарти

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