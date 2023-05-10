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В Германии резко сократилось количество желающих купить автомобиль

10 мая 2023 06:57
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Новости Германии. Промышленное производство сократилось в Германии. Спад затронул большинство отраслей крупнейшей экономики Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии резко сократилось количество желающих купить автомобиль-1

Пострадал и автомобильный сектор. Сейчас желающих приобрести новую машину так же мало, как во время локдауна, когда необходимость в авто фактически отпала. Прогнозировать сроки восстановления немецкой экономики эксперты не берутся.  

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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