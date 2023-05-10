В Германии резко сократилось количество желающих купить автомобиль

Новости Германии. Промышленное производство сократилось в Германии. Спад затронул большинство отраслей крупнейшей экономики Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Промышленное производство сократилось в Германии. Спад затронул большинство отраслей крупнейшей экономики Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадал и автомобильный сектор. Сейчас желающих приобрести новую машину так же мало, как во время локдауна, когда необходимость в авто фактически отпала. Прогнозировать сроки восстановления немецкой экономики эксперты не берутся.