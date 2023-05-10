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Фермеры Испании просят у властей помощи – засуха грозит потерей урожая

10 мая 2023 06:38
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Новости Испании. Фермеры Испании обеспокоены затянувшейся засухой в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже оставила аграриев без урожая, а значит, и без доходов.  

Фермеры Испании просят у властей помощи – засуха грозит потерей урожая-1

Cейчас средний уровень воды в водохранилищах Каталонии – наиболее пострадавшем районе – составляет всего четверть нормы. Апрель в 2023 году был самым теплым и сухим за 60 лет. Понимая, что практически остались без урожая, фермеры требуют от правительства помощи, чтобы покрыть хотя бы часть убытков.  

# Кризис в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

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