Новости Испании. Фермеры Испании обеспокоены затянувшейся засухой в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже оставила аграриев без урожая, а значит, и без доходов.

Cейчас средний уровень воды в водохранилищах Каталонии – наиболее пострадавшем районе – составляет всего четверть нормы. Апрель в 2023 году был самым теплым и сухим за 60 лет. Понимая, что практически остались без урожая, фермеры требуют от правительства помощи, чтобы покрыть хотя бы часть убытков.