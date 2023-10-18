Байден прилетел с визитом в Израиль

Американский лидер Джо Байден утром в среду, 18 октября, прилетел в Тель-Авив, информирует ТАСС.

Сообщается, что по случаю визита президента Америки в Израиль, многие улицы в Тель-Авиве будут перекрыты на протяжении дня. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что американский лидер посетит Израиль, чтобы проконсультироваться о дальнейших шагах на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Во вторник в СМИ появилась информация, что государство запросило у Америки помощь в размере 10 млрд долларов. Во время визита американский президент намерен выяснить, в чем нуждается Израиль, чтобы после отправить запрос Конгрессу.

Сегодня на встрече с премьером Израиля Биньямином Байден заявил, что Соединенные Штаты обеспечат всю помощь, которая необходима стране для обороны.