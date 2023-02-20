Байден встретился с Зеленским в Киеве и пообещал помощь на 500 млн долларов

Польша ведет переговоры с США о наращивании американского военного присутствия в стране, заявил премьер Матеуш Моравецкий. Об этом в частности будет идти речь во время визита Байдена в Варшаву, где его ждут уже сегодня, 20 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда он отправится из Киева. Глава Белого дома после встречи с Зеленским пообещал Украине военную помощь на полмиллиарда долларов и заверил, что поставка вооружений будет продолжена. И в конце предрек, что Украину ждут тяжелые дни, недели и даже годы. После этих мрачных прогнозов Байден спешно покинул украинскую столицу и отправился в Польшу. Там будет объявлена стратегия действия Соединенных Штатов на восточных флангах НАТО. Это затрагивает и интересы Варшавы. Кроме нового вооружения, она хочет оставить у себя на постоянной основе временный армейский контингент и как можно скорее его увеличить. Сейчас в Польше активно ведется строительство и военных баз для вооруженных заокеанских гостей.