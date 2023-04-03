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Багдад накрыла песчаная буря. Пострадали сотни человек

03 апреля 2023 06:18
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Новости Ирака. Песчаная буря накрыла столицу Ирака. 500 человек пострадали от удушья, сообщили в минздраве страны. Большинство из них доставлены в больницы Багдада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Багдад накрыла песчаная буря. Пострадали сотни человек-1

Сейчас жители столицы вынуждены носить маски и другие средства защиты. Власти советуют не выходить из дома без острой надобности. Песчаные бури в Багдаде привычное явление, но эксперты обеспокоены частотой их возникновения в последние годы. Ситуация резко ухудшается, во многом это связано с засухой и изменением климата.

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# Природные катаклизмы # Новости Ирака # Фотофакт

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