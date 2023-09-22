Автобус, перевозивший школьников, рухнул в овраг возле Нью-Йорка

Новости США. В пригороде Нью-Йорка автобус, перевозивший школьников, слетел с дороги и рухнул в овраг. Погибли две женщины, которые сопровождали детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент аварии в салоне находились 44 пассажира, 28 из них были доставлены в больницы. Как сообщается, пять учеников находятся в критическом состоянии. Как заявили в полиции штата, причиной ДТП стало лопнувшее колесо, но при этом продолжают рассматривать и другие версии.