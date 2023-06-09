Новости Австралии. Австралия представила программу по защите Большого Барьерного рифа. Она рассчитана на 7 лет и обойдется правительству в 3 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Годом ранее специальная комиссия рекомендовала ЮНЕСКО добавить природный объект в список находящихся под угрозой исчезновения. Но Австралия решила до этого не доводить. И попробует сократить загрязнение воды и ограничить лов рыбы. Большой урон наносят прибрежные фермы. Кроме того, из-за повышения температуры мирового океана кораллы быстро обесцвечиваются. Поэтому главная задача ученых сегодня не просто сохранить Большой Барьерный риф, но и придумать, как он может адаптироваться к меняющимся условиям.