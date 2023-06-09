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Австралия представила программу по защите Большого Барьерного рифа

09 июня 2023 15:09
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Новости Австралии. Австралия представила программу по защите Большого Барьерного рифа. Она рассчитана на 7 лет и обойдется правительству в 3 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Годом ранее специальная комиссия рекомендовала ЮНЕСКО добавить природный объект в список находящихся под угрозой исчезновения. Но Австралия решила до этого не доводить. И попробует сократить загрязнение воды и ограничить лов рыбы. Большой урон наносят прибрежные фермы. Кроме того, из-за повышения температуры мирового океана кораллы быстро обесцвечиваются. Поэтому главная задача ученых сегодня не просто сохранить Большой Барьерный риф, но и придумать, как он может адаптироваться к меняющимся условиям.

Австралия представила программу по защите Большого Барьерного рифа-1

Напомним, уже 1 июля в Австралии в силу вступит новый закон, направленный на защиту окружающей среды. Учитывая нововведения, крупнейшие в стране предприятия должны будут сократить выбросы углекислого газа, иначе придется заплатить немалый штраф.

# Охрана природы # Новости Австралии # Фотофакт

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