Землетрясение в Румынии повредило десятки зданий

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла в уезде Ардад. Это привело к повреждению множества зданий, включая школы, больницы, церкви. Об этом сообщает местный телеканал Digi 24, пишет РИА Новости.

Согласно информации местной префектуры, пострадали десятки общественных зданий, в том числе 18 школ. Также повреждения получило здание исторического уезда и несколько православных церквей.

Комитет по ЧС округа Арад сформирует бригаду техподдержки для устранения последствий землетрясения. Группа проведет экспертизу безопасности пострадавших от стихийного бедствия общественных зданий. Далее будет приниматься соответствующее решение о возмещении убытков гражданам.