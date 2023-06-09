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Землетрясение в Румынии повредило десятки зданий

09 июня 2023 14:32
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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла в уезде Ардад. Это привело к повреждению множества зданий, включая школы, больницы, церкви. Об этом сообщает местный телеканал Digi 24, пишет РИА Новости.

Согласно информации местной префектуры, пострадали десятки общественных зданий, в том числе 18 школ. Также повреждения получило здание исторического уезда и несколько православных церквей.

Комитет по ЧС округа Арад сформирует бригаду техподдержки для устранения последствий землетрясения. Группа проведет экспертизу безопасности пострадавших от стихийного бедствия общественных зданий. Далее будет приниматься соответствующее решение о возмещении убытков гражданам.

# Международная политика

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