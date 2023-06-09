ВС Украины обстреляли ракетами детскую базу отдыха в Херсонской области

ВСУ нанесли ракетные удары по детской базе отдыха в Геническом районе на Херсонщине. Об этом информируют экстренные службы, пишет РИА Новости.

По предварительной информации, удар совершен Storm Shadow. Противовоздушная оборона сбила одну ракету, две упали на территорию базы отдыха. Глава района Владимир Сальдо сообщил, что информации по пострадавшим и жертвам пока нет.

На Арбатской стрелке, которая подверглась обстрелу ВСУ, находятся только мирные жители и гражданские объекты. В местных пансионатах временно размещены эвакуированные из Херсона жители, а также люди, которых вывезли с затопленных территорий в результате атаки на Каховскую ГЭС. В основном – это женщины, дети и пожилые люди.