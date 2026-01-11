Атака США на Иран приведёт к ответному удару по Израилю

Иран находится в повышенной боевой готовности из-за внешних угроз на фоне масштабных протестов. Любая атака США на Иран приведет к ответному удару по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом заявил председатель парламента Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что США оседлали волну протестов и фактически вступили в террористическую войну. Депутаты выразили солидарность с этими словами антиамериканскими лозунгами. Ранее президент США, комментируя внутреннюю ситуацию в Иране, заявил, что Штаты могут вмешаться, если власти будут подавлять протесты. По данными СМИ, беспорядки уже унесли жизни более сотни человек.

Ахмад-Реза Радан, начальник полиции Ирана:

Они превратили наших детей и молодежь в жертв и бросили многих наших людей на смерть. Полиция будет действовать быстро и жестко в ответ на действия вооруженных протестующих. Они должны понимать, что их используют в качестве приманки, что может привести к смерти.

Для пресечения иностранного влияния властями было принято решение заблокировать интернет и мобильную связь. Протесты охватили города по всей стране. Материальный ущерб колоссален. Только в Тегеране погромщики разграбили и атаковали десятки жилых домов, мечетей и госучреждений.