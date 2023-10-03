Армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут о Международном уголовном суде 60 голосами «за» при 22 «против». Об этом сообщает РИА Новости.

Против выступили представители оппозиции, посчитавшие этот шаг антиконституционным и опасным в сложившейся геополитической обстановке. Теперь этот документ отправлен на подпись к президенту и вступит в силу в течение 60 дней.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, его ратификация необходима для обеспечения национальной безопасности. Спикер парламента Ален Симонян отметил, что от ратификации будет много пользы, так как в отношении Армении были допущены военные преступления. Тем не менее большая часть стран, включая Азербайджан, Россию и Беларусь не признают юрисдикцию МУС.