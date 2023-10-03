Польша вводит временный контроль на границе со Словакией из-за мигрантов

Польша временно усиливает контроль на границе со Словакией в связи с увеличением числа нелегальных мигрантов. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский, передает РИА Новости.

Это решение было принято из-за увеличения количества нелегальных мигрантов, следующих по так называемому балканскому маршруту. Режим контроля будет введен на десять дней, но есть перспектива его продления. Чешские власти также решили ввести на границе десятидневный контроль.

За прошедшие две недели на границе со Словакией был задержан 551 нелегальный мигрант. О своем решении польские власти проинформировали министерства внутренних дел Словакии, Германии, Австрии, Чехии и Еврокомиссию. В текущем году на границе со Словакией было задержано 1523 иностранца, не имеющих права въезда в страну.