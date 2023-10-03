Западные государства передали украинской стороне все вооружения, не представляющие угрозы их обороноспособности, и больше не могут продолжать снабжать Киев из своих запасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Россия выражает свою обеспокоенность поставками оружия НАТО Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт на Украине.