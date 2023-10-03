Прямой эфир

Politico: Евросоюз больше не сможет снабжать Киев оружием из своих запасов

03 октября 2023 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Западные государства передали украинской стороне все вооружения, не представляющие угрозы их обороноспособности, и больше не могут продолжать снабжать Киев из своих запасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Россия выражает свою обеспокоенность поставками оружия НАТО Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт на Украине.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Politico: ВСУ призвали Зеленского переодеться в деловой костюм и решить проблемы
03 октября 2023 08:54

Politico: ВСУ призвали Зеленского переодеться в деловой костюм и решить проблемы

США намерены выделить Украине военную помощь в ближайшее время
03 октября 2023 08:42

США намерены выделить Украине военную помощь в ближайшее время

Немецкий парашютист пролетел мимо всемирно известного замка Нойшванштайн
03 октября 2023 08:41

Немецкий парашютист пролетел мимо всемирно известного замка Нойшванштайн