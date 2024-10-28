Российские военнослужащие группы войск «Центр» взяли под контроль Цукурино в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.

Населенный пункт расположен к югу от Селидово, где сейчас проходит операция по уничтожению украинских войск.

Части группы войск «Центр» уничтожили войска и технику ВСУ в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого, а также отбили 11 контрнаступлений штурмовых групп ВСУ.

За день потери противника составили более 520 военнослужащих, несколько единиц техники и орудий.