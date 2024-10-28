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Армия РФ взяла под свой контроль Цукурино в ДНР

28 октября 2024 13:44
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Российские военнослужащие группы войск «Центр» взяли под контроль Цукурино в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.

Населенный пункт расположен к югу от Селидово, где сейчас проходит операция по уничтожению украинских войск.

Части группы войск «Центр» уничтожили войска и технику ВСУ в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого, а также отбили 11 контрнаступлений штурмовых групп ВСУ. 
За день потери противника составили более 520 военнослужащих, несколько единиц техники и орудий.

# Международная политика # Армия

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