Армии ФРГ придётся научиться экономить

Новости Германии. Армии ФРГ придется научиться делать то, чего она делать никогда не умела, а именно экономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что Минфин страны отказал бундесверу в дополнительном финансировании. Министр обороны Борис Писториус заявил, что ему нужны еще 10 миллиардов евро, чтобы увеличить военные расходы до 60 миллиардов, которые пойдут на модернизацию армии. Но в финансовом ведомстве к этой идее отнеслись, мягко говоря, прохладно. Там ответили, что могут выделить лишь менее половины запрашиваемой суммы. Но готовы пойти навстречу военным лишь в том случае, если получат больше налоговых поступлений в бюджет. То есть мягко намекнули, что денег в казне нет. Теперь конвейер поставок вооружений может немного застопориться. А военным надо меньше стрелять, чтобы экономить патроны.