СМИ: Польше грозит серьёзный дефицит овощей и фруктов

Новости Польши. Польше грозит серьезный дефицит овощей и фруктов. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на экономических экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стало подорожание газа, а также нехватка угля, которые необходимы для тепличного выращивания зимой. Из-за этого фермеры вынуждены поднимать цены на продукцию, что сделает ее недоступной для поляков. Кроме этого, в целях экономии аграрии вынуждены сокращать площадь выращивания сельхозкультур, что неизбежно приведет к их дефициту. По мнению экспертов, если ситуация не изменится, то Польшу ждут ценовой апокалипсис и пустые полки в магазинах. То есть повторится британский сценарий – нехватка овощей и фруктов из-за высоких цен на электроэнергию.