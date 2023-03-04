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СМИ: Польше грозит серьёзный дефицит овощей и фруктов

04 марта 2023 18:32
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Новости Польши. Польше грозит серьезный дефицит овощей и фруктов. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на экономических экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: Польше грозит серьёзный дефицит овощей и фруктов-1

Причиной стало подорожание газа, а также нехватка угля, которые необходимы для тепличного выращивания зимой. Из-за этого фермеры вынуждены поднимать цены на продукцию, что сделает ее недоступной для поляков. Кроме этого, в целях экономии аграрии вынуждены сокращать площадь выращивания сельхозкультур, что неизбежно приведет к их дефициту. По мнению экспертов, если ситуация не изменится, то Польшу ждут ценовой апокалипсис и пустые полки в магазинах. То есть повторится британский сценарий – нехватка овощей и фруктов из-за высоких цен на электроэнергию.

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# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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