Прямой эфир

Аргентина погасила часть кредита МВФ юанями

04 июля 2023 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Аргентина совершила громадный прорыв на пути к дедолларизации. Страна погасила часть кредита МВФ юанями. Китайскую валюту для этих целей использовали впервые в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентина погасила часть кредита МВФ юанями-1

Речь о сумме, эквивалентной 3 миллиардам долларов. Этот шаг открывает для Аргентины широкие перспективы. Принятое решение позволит выполнить международные обязательства, а также поспособствует экономическому и торговому обмену с КНР. Как заявили в Буэнос-Айресе, растущее влияние юаня в Латинской Америке отражает важную роль Китая на мировом рынке.

# Валюта # Новости Аргентины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лидеры ШОС подписали меморандум о вступлении Беларуси в организацию
04 июля 2023 11:14

Лидеры ШОС подписали меморандум о вступлении Беларуси в организацию

Лукашенко поздравил народ США с Днём Независимости
04 июля 2023 10:26

Лукашенко поздравил народ США с Днём Независимости

Жители Кыргызстана могут брать вместо отчества матчество
04 июля 2023 09:51

Жители Кыргызстана могут брать вместо отчества матчество