Аргентина погасила часть кредита МВФ юанями

Новости Аргентины. Аргентина совершила громадный прорыв на пути к дедолларизации. Страна погасила часть кредита МВФ юанями. Китайскую валюту для этих целей использовали впервые в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о сумме, эквивалентной 3 миллиардам долларов. Этот шаг открывает для Аргентины широкие перспективы. Принятое решение позволит выполнить международные обязательства, а также поспособствует экономическому и торговому обмену с КНР. Как заявили в Буэнос-Айресе, растущее влияние юаня в Латинской Америке отражает важную роль Китая на мировом рынке.