Андрей Сердюков: миротворческая операция в Казахстане завершена. Контингент возвращается на родину

Новости Казахстана. Во всех регионах Казахстана снят режим чрезвычайного положения. С полуночи режим ЧП перестал действовать в Нур-Султане и Алматы, а также в шести областях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отменяются введенные на это время комендантский час и другие ограничения. Если учесть, что ранее президент страны Токаев досрочно отменил режим ЧП в остальных регионах, то можно сказать, что Казахстан возвращается к нормальной жизни.

Напомним, ситуация обострилась 2 января, когда на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты с экономическими и политическими требованиями. 5 января президент Казахстана ввел режим ЧП в стране на период до 19 января.

19 января командующий миротворцами ОДКБ генерал Сердюков перед вылетом на родину заявил, что миротворческая операция на территории Казахстана завершена.