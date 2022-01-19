Андрей Сердюков: миротворческая операция в Казахстане завершена. Контингент возвращается на родину
Новости Казахстана. Во всех регионах Казахстана снят режим чрезвычайного положения. С полуночи режим ЧП перестал действовать в Нур-Султане и Алматы, а также в шести областях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отменяются введенные на это время комендантский час и другие ограничения. Если учесть, что ранее президент страны Токаев досрочно отменил режим ЧП в остальных регионах, то можно сказать, что Казахстан возвращается к нормальной жизни.
Напомним, ситуация обострилась 2 января, когда на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты с экономическими и политическими требованиями. 5 января президент Казахстана ввел режим ЧП в стране на период до 19 января.
19 января командующий миротворцами ОДКБ генерал Сердюков перед вылетом на родину заявил, что миротворческая операция на территории Казахстана завершена.
Андрей Сердюков, командующий миротворцами ОДКБ:
Миротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на территории Республики Казахстан, завершена. Контингент миротворческих сил от пяти стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации. И сегодня, 19 января, на родину, в пункты постоянной дислокации, возвращаются последние подразделения и командование миротворческих сил.
«Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства». Назарбаев обратился к народу Казахстана. Подробнее здесь.