Амстердам запрещает круизные лайнеры, чтобы ограничить количество туристов

Новости Нидерландов. Амстердам запрещает круизные лайнеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это поможет ограничить количество туристов и снизить загрязнение воздуха, считают власти.
Новости Нидерландов. Амстердам запрещает круизные лайнеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это поможет ограничить количество туристов и снизить загрязнение воздуха, считают власти.
По их мнению, суда не соответствуют экологическим нормам. Один круизный лайнер производит за день столько же азота, сколько 30 тысяч грузовиков. Кроме того, туристам, прибывающим в город по воде, местные не сильно рады. Они сравнивают высадку гостей на берег с «нашествием саранчи».
Отметим, ежегодно Амстердам привлекает 20 миллионов туристов.