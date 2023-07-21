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Амстердам запрещает круизные лайнеры, чтобы ограничить количество туристов

21 июля 2023 14:46
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Новости Нидерландов. Амстердам запрещает круизные лайнеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это поможет ограничить количество туристов и снизить загрязнение воздуха, считают власти.

Амстердам запрещает круизные лайнеры, чтобы ограничить количество туристов-1

По их мнению, суда не соответствуют экологическим нормам. Один круизный лайнер производит за день столько же азота, сколько 30 тысяч грузовиков. Кроме того, туристам, прибывающим в город по воде, местные не сильно рады. Они сравнивают высадку гостей на берег с «нашествием саранчи».

Отметим, ежегодно Амстердам привлекает 20 миллионов туристов.

# Экология # Новости Нидерландов # Фотофакт

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