Амстердам запрещает круизные лайнеры, чтобы ограничить количество туристов

По их мнению, суда не соответствуют экологическим нормам. Один круизный лайнер производит за день столько же азота, сколько 30 тысяч грузовиков. Кроме того, туристам, прибывающим в город по воде, местные не сильно рады. Они сравнивают высадку гостей на берег с «нашествием саранчи».

Отметим, ежегодно Амстердам привлекает 20 миллионов туристов.