Американскому журналисту Карлсону власти США не дали сделать интервью с Путиным

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти США не разрешили ему взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявляет, что американские чиновники на протяжении нескольких десятилетий стараются держать под контролем информацию в американских СМИ. Карлсон также указал, что средства массовой информации Соединенных Штатов не реагируют на его высказывание.

«Подождите. Может, мне этот парень и не нравится, но он имеет право брать интервью у кого захочет. А мы имеем право услышать, что скажет Путин. Что, нам нельзя слышать голос Путина? Почему?» – сказал журналист.

В августе главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Карлсон просил об интервью с Путиным. В апреле телеканал Fox News отстранил Карлсона от эфира, но оставил его в штате до 2025 года.

