Новости США. Рейтинг неодобрения Байдена установил новый рекорд, теперь это 56 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению наблюдателей, в первую очередь на избирателей повлияло впечатление о состоянии здоровья главы Белого дома. Американцы обеспокоены им и уверены, что в своем преклонном возрасте Байдену тяжело справляться с обязанностями руководителя страны.