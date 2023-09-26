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Рейтинг неодобрения Байдена установил новый рекорд

26 сентября 2023 06:09
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Новости США. Рейтинг неодобрения Байдена установил новый рекорд, теперь это 56 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг неодобрения Байдена установил новый рекорд-1

По мнению наблюдателей, в первую очередь на избирателей повлияло впечатление о состоянии здоровья главы Белого дома. Американцы обеспокоены им и уверены, что в своем преклонном возрасте Байдену тяжело справляться с обязанностями руководителя страны.

# Выборы # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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