В Амстердаме выступают против военной помощи Украине. В акции протеста приняли участие сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, поставки оружия усложняют и затягивают украинский конфликт, разоряя европейские страны во время экономического кризиса. Протестующие призвали Евросоюз немедленно прекратить разжигание российско-украинского конфликта и урегулировать его при помощи дипломатии.