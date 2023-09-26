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В Амстердаме выступают против военной помощи Украине

26 сентября 2023 06:12
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В Амстердаме выступают против военной помощи Украине. В акции протеста приняли участие сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Амстердаме выступают против военной помощи Украине-1

По их мнению, поставки оружия усложняют и затягивают украинский конфликт, разоряя европейские страны во время экономического кризиса. Протестующие призвали Евросоюз немедленно прекратить разжигание российско-украинского конфликта и урегулировать его при помощи дипломатии.

# Международная политика # Фотофакт

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