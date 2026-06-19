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В Польше планируют создать постоянную военную базу США

19 июня 2026 08:12
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Правительство Польши готовится принять постановление о постоянном размещении американских войск на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше планируют создать постоянную военную базу США-2

Официальное предложение уже направлено главе Пентагона. США положительно отнеслись к инициативе, хотя окончательное решение пока не принято. Польская сторона берет на себя затраты по созданию, обслуживанию и размещению объектов для нужд американского военного контингента. Сейчас в Польше в основном в порядке ротации находятся около 10 тысяч американских военнослужащих.

# Новости Польши

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