В Польше планируют создать постоянную военную базу США

Официальное предложение уже направлено главе Пентагона. США положительно отнеслись к инициативе, хотя окончательное решение пока не принято. Польская сторона берет на себя затраты по созданию, обслуживанию и размещению объектов для нужд американского военного контингента. Сейчас в Польше в основном в порядке ротации находятся около 10 тысяч американских военнослужащих.