Александр Лукашенко выразил соболезнование родным погибших в ДТП в Забайкалье

Новости России. В Забайкалье – траур по погибшим в аварии с автобусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Забайкалье – траур по погибшим в аварии с автобусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все флаги на территории края приспущены. Отменены развлекательные мероприятия.
Трагедия произошла накануне в Сретенском районе. Транспортное средство съехало с моста. В момент инцидента в салоне находились 44 пассажира. Жертвами ДТП стали 19 человек, включая водителя. Ещё около 20 получили травмы.
По предварительной информации, авария произошла из-за разрыва переднего колеса автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Соболезнования родным и близким погибших, а также президенту России направил глава белорусского государства Александр Лукашенко. «В Республике Беларусь с большой скорбью воспринято трагическое известие о дорожно-транспортном происшествии в Сретенском районе Забайкальского края Российской Федерации, повлекшем многочисленные жертвы», – говорится в сообщении.