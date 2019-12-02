Александр Лукашенко выразил соболезнование родным погибших в ДТП в Забайкалье

Новости России. В Забайкалье – траур по погибшим в аварии с автобусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все флаги на территории края приспущены. Отменены развлекательные мероприятия. Трагедия произошла накануне в Сретенском районе. Транспортное средство съехало с моста. В момент инцидента в салоне находились 44 пассажира. Жертвами ДТП стали 19 человек, включая водителя. Ещё около 20 получили травмы.