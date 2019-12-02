В Мадриде открылась конференция ООН по климату

Новости Испании. Климатический саммит открылся в испанской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в конференции ООН, которая продлится до 13 декабря, примут представители 196 стран, в том числе 50 глав государств и правительств.

Ключевая цель участников – решить открытые вопросы Парижского соглашения по климату. Дело в том, что не все страны соблюдают свои обязательства в рамках договора.