В Мадриде открылась конференция ООН по климату
Новости Испании. Климатический саммит открылся в испанской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в конференции ООН, которая продлится до 13 декабря, примут представители 196 стран, в том числе 50 глав государств и правительств.
Ключевая цель участников – решить открытые вопросы Парижского соглашения по климату. Дело в том, что не все страны соблюдают свои обязательства в рамках договора.
Между тем, эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому, концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекордного уровня. Кроме того, на минувшей неделе Европарламент объявил о чрезвычайной климатической ситуации в Европе и во всем мире.