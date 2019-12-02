В Киеве при покушении на депутата погиб трёхлетний ребёнок

Новости Украины. В Киеве при покушении на депутата погиб ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный обстрелял автомобиль политика вечером, 1 декабря. Он целился в мужчину, однако пуля попала в его трёхлетнего сына. Медики пытались спасти мальчика, однако, безуспешно: ребёнок скончался в машине скорой по дороге в больницу.