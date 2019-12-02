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В Киеве при покушении на депутата погиб трёхлетний ребёнок

02 декабря 2019 10:38
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Новости Украины. В Киеве при покушении на депутата погиб ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Киеве при покушении на депутата погиб трёхлетний ребёнок-1

Неизвестный обстрелял автомобиль политика вечером, 1 декабря. Он целился в мужчину, однако пуля попала в его трёхлетнего сына. Медики пытались спасти мальчика, однако, безуспешно: ребёнок скончался в машине скорой по дороге в больницу.

В Киеве при покушении на депутата погиб трёхлетний ребёнок-4

Стрелявший скрылся с места преступления. В течение этой ночи проводилась полицейская спецоперация по поиску злоумышленника. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

В Киеве при покушении на депутата погиб трёхлетний ребёнок-7

# Покушение # Фотофакт

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