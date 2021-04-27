Александр Лукашенко поздравил Короля Нидерландов и граждан этой страны с национальным праздником

Новости Нидерландов. Жители Нидерландов отмечают национальный праздник – День короля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обычно массовые гулянья по этому случаю начинаются еще накануне вечером.
Новости Нидерландов. Жители Нидерландов отмечают национальный праздник – День короля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обычно массовые гулянья по этому случаю начинаются еще накануне вечером.
А 27 апреля проходят основные праздничные мероприятия. Жители надевают одежду королевского оранжевого цвета, повсюду вывешивают национальные флаги. В Амстердаме проходят концерты, карнавал и зрелищный парад цветов. А вечером небо озаряет красочный салют.
С национальным праздником Короля Нидерландов и народ этой страны поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.