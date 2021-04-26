Отдых в Египте станет дороже. Установлены новые минимальные цены на проживание в отелях

Новости Египта. Отдых в Египте станет дороже. Правительство страны установило минимальные цены на проживание в отелях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сутки за номер в четырех- и пятизвездочных гостиницах теперь необходимо будет платить не меньше 28 и 40 долларов соответственно.

Решение вступит в силу 1 ноября. Инициаторами изменений выступили местные отельеры. Они не раз уже заявляли, что номера на курортах Египта слишком дешевые. По их мнению, цена за отдых в отеле пять звезд по системе «все включено» не может составлять 15 долларов за ночь, поскольку в других странах за такой же отдых туристы платят по 100 долларов.