Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирака в связи с жертвами пожара в больнице Багдада

Новости Ирака. В Ираке скорбят по жертвам пожара в больнице для больных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявлен трехдневный траур. В результате ЧП погибли 90 человек, более 100 пострадали.
Новости Ирака. В Ираке скорбят по жертвам пожара в больнице для больных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявлен трехдневный траур. В результате ЧП погибли 90 человек, более 100 пострадали.
Причиной трагедии стал взрыв баллона с кислородом. Шансов на спасение практически не было. Пламя распространилось за несколько минут. Большинство погибших отравились угарным газом. В ходе расследования выяснилось, что больница не оборудована системой пожарной безопасности. Кроме того, внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами. После пожара от должности отстранили главу минздрава страны и губернатора Багдада. Задержаны также несколько сотрудников больницы.
Соболезнования президенту Ирака и народу этой страны в связи с большим количеством жертв выразил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли трагическое сообщение о пожаре в больнице Багдада. Александр Лукашенко передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим и раненым.