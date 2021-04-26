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Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирака в связи с жертвами пожара в больнице Багдада

26 апреля 2021 19:39
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Новости Ирака. В Ираке скорбят по жертвам пожара в больнице для больных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявлен трехдневный траур. В результате ЧП погибли 90 человек, более 100 пострадали.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирака в связи с жертвами пожара в больнице Багдада-1

Причиной трагедии стал взрыв баллона с кислородом. Шансов на спасение практически не было. Пламя распространилось за несколько минут. Большинство погибших отравились угарным газом. В ходе расследования выяснилось, что больница не оборудована системой пожарной безопасности. Кроме того, внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами. После пожара от должности отстранили главу минздрава страны и губернатора Багдада. Задержаны также несколько сотрудников больницы.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирака в связи с жертвами пожара в больнице Багдада-4

Соболезнования президенту Ирака и народу этой страны в связи с большим количеством жертв выразил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли трагическое сообщение о пожаре в больнице Багдада. Александр Лукашенко передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим и раненым.

# Пожар # Александр Лукашенко # Бархам Салех # Фотофакт

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