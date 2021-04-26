Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирака в связи с жертвами пожара в больнице Багдада

Новости Ирака. В Ираке скорбят по жертвам пожара в больнице для больных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявлен трехдневный траур. В результате ЧП погибли 90 человек, более 100 пострадали.

Причиной трагедии стал взрыв баллона с кислородом. Шансов на спасение практически не было. Пламя распространилось за несколько минут. Большинство погибших отравились угарным газом. В ходе расследования выяснилось, что больница не оборудована системой пожарной безопасности. Кроме того, внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами. После пожара от должности отстранили главу минздрава страны и губернатора Багдада. Задержаны также несколько сотрудников больницы.