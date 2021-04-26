Прямой эфир

Италия снимает антивирусные ограничения, а в Чехии школы возобновили очное обучение

26 апреля 2021 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всплеск заболеваемости COVID-19. В Индии пятый день подряд регистрируются рекорды по числу зараженных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Италия снимает антивирусные ограничения, а в Чехии школы возобновили очное обучение-1

В стране наблюдается острый дефицит медицинского кислорода и лекарств, не хватает мест в больницах и крематориях. Многие государства в целях безопасности закрывают авиасообщение с Индией.

Италия снимает антивирусные ограничения, а в Чехии школы возобновили очное обучение-4

На Кипре ввели самый жесткий карантин с начала эпидемии. Увеличен комендантский час, закрыты все промтоварные магазины, а рестораны и кафе могут работать только навынос. Между тем власти острова решили с 10 мая впускать в страну туристов из 65 стран (в том числе и Беларуси), вакцинированных против COVID-19, без наличия отрицательного теста и соблюдения карантина.

Италия снимает антивирусные ограничения, а в Чехии школы возобновили очное обучение-7

Тем временем Италия снимает антивирусные ограничения. Уже разрешено открыть веранды ресторанов и баров в большинстве регионов страны. В красной зоне остается только Сардиния.

В Чехии школы возобновили очное обучение.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирака в связи с жертвами пожара в больнице Багдада
26 апреля 2021 19:39

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирака в связи с жертвами пожара в больнице Багдада

Отдых в Египте станет дороже. Установлены новые минимальные цены на проживание в отелях
26 апреля 2021 15:01

Отдых в Египте станет дороже. Установлены новые минимальные цены на проживание в отелях

Тысячи человек вышли на площадь. В Иерусалиме произошли стычки между палестинцами и полицией
26 апреля 2021 14:40

Тысячи человек вышли на площадь. В Иерусалиме произошли стычки между палестинцами и полицией