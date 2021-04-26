Италия снимает антивирусные ограничения, а в Чехии школы возобновили очное обучение

Всплеск заболеваемости COVID-19. В Индии пятый день подряд регистрируются рекорды по числу зараженных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране наблюдается острый дефицит медицинского кислорода и лекарств, не хватает мест в больницах и крематориях. Многие государства в целях безопасности закрывают авиасообщение с Индией.

На Кипре ввели самый жесткий карантин с начала эпидемии. Увеличен комендантский час, закрыты все промтоварные магазины, а рестораны и кафе могут работать только навынос. Между тем власти острова решили с 10 мая впускать в страну туристов из 65 стран (в том числе и Беларуси), вакцинированных против COVID-19, без наличия отрицательного теста и соблюдения карантина.