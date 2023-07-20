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В ООН призвали правительства инвестировать в системы социальной защиты, чтобы спасти людей от бедности

20 июля 2023 07:11
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Пандемия и резкий рост стоимости жизни привели к тому, что 165 миллионов человек оказались в зоне бедности. Такие данные приводят в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ООН призвали правительства инвестировать в системы социальной защиты, чтобы спасти людей от бедности-1

По сведениям организации, проблемы с погашением долга имеют 52 страны. За последние три года уровень нищеты в ряде государств резко вырос. Так, по сравнению с условной страной с высоким уровнем дохода, такое же государство с низким уровнем дохода тратит в два-три раза больше на обслуживание кредитов. В связи с этим эксперты призывают правительства активнее инвестировать в системы социальной защиты. Это поможет предотвратить бедность значительного числа людей, считают в ООН.

# ООН # Фотофакт

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