В ООН призвали правительства инвестировать в системы социальной защиты, чтобы спасти людей от бедности

Пандемия и резкий рост стоимости жизни привели к тому, что 165 миллионов человек оказались в зоне бедности. Такие данные приводят в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сведениям организации, проблемы с погашением долга имеют 52 страны. За последние три года уровень нищеты в ряде государств резко вырос. Так, по сравнению с условной страной с высоким уровнем дохода, такое же государство с низким уровнем дохода тратит в два-три раза больше на обслуживание кредитов. В связи с этим эксперты призывают правительства активнее инвестировать в системы социальной защиты. Это поможет предотвратить бедность значительного числа людей, считают в ООН.