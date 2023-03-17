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9 из 10 французов против решения правительства повысить пенсионный возраст

17 марта 2023 19:56
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Новости Франции. Во Франции стремительно растет число недовольных пенсионной реформой. Об этом говорят данные опроса, проведенного крупной международной аналитической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

9 из 10 французов против решения правительства повысить пенсионный возраст-1

Как выяснилось, 9 из 10 французов категорически против решения правительства повысить возраст выхода на заслуженный отдых. 65 % поддерживают забастовки и готовы в них участвовать. 90 % возмущены тем, что свою реформу президент Макрон решил протащить без голосования в нижней палате парламента. Теперь французский лидер столкнулся с двойным давлением. С одной стороны – масштабный социальный взрыв, который вызвал скандальны законопроект. С другой – мощная атака парламентской оппозиции. Депутаты 17 марта внесли предложение о вынесении вотума недоверия правительству республики.  

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# Социологический опрос # Новости Франции # Фотофакт

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