9 из 10 французов против решения правительства повысить пенсионный возраст

Новости Франции. Во Франции стремительно растет число недовольных пенсионной реформой. Об этом говорят данные опроса, проведенного крупной международной аналитической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, 9 из 10 французов категорически против решения правительства повысить возраст выхода на заслуженный отдых. 65 % поддерживают забастовки и готовы в них участвовать. 90 % возмущены тем, что свою реформу президент Макрон решил протащить без голосования в нижней палате парламента. Теперь французский лидер столкнулся с двойным давлением. С одной стороны – масштабный социальный взрыв, который вызвал скандальны законопроект. С другой – мощная атака парламентской оппозиции. Депутаты 17 марта внесли предложение о вынесении вотума недоверия правительству республики.