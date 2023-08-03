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9 человек были убиты при разгоне демонстрантов в Рио-де-Жанейро

03 августа 2023 08:31
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Новости Бразилии. В Бразилии протесты против произвола полиции закончились стрельбой и ожесточенными столкновениями со стражами правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

9 человек были убиты при разгоне демонстрантов в Рио-де-Жанейро-1

В Рио-де-Жанейро при разгоне демонстрантов были убиты 9 человек. На улицах громыхала строительная техника, которая сносила построенные местными жителями баррикады. В Сан-Паулу сотни людей прошли маршем по улицам города, призывая власти положить конец насилию в стране. Причиной социального взрыва стали начавшиеся в стране полицейские рейды против наркомафии, в ходе которых были застрелены 43 бразильца.

# Акции протеста # Новости Бразилии # Фотофакт

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