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Пентагон отправил истребители F-22 на Ближний Восток из-за активности РФ

15 июня 2023 06:12
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Штаты переместили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22 Raptor из-за якобы нарастающей активности ВКС Российской Федерации. Такое сообщение содержится в заявлении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), пишет ТАСС. 

Истребители находятся в зоне ответственности СЕНТКОМ. По словам руководителя Центрального командования ВС Америки генерала Майкла Куриллы, якобы постоянное нарушение мер деконфликтинга авиацией РФ увеличивает риск эскалации или просчета. Он отметил, что совместно с союзниками Соединенные Штаты такими действиями повышают безопасность и поддерживают стабильность в регионе. 

В марте текущего года СЕНТКОМ заявлял, что штурмовики Российской Федерации с вооружением периодически совершают полеты над американскими базами в Сирии. РФ провоцирует США. Курилла утверждает, что ВКС РФ якобы ощутимо увеличили число таких маневров. 

Между РФ и Штатами действует механизм деконфликтинга для недопущения инцидентов в небе над Сирией. Центральное командование Америки не уточняет, где конкретно будут располагаться американские истребители. 

# Международная политика

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