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Последствия наводнения в Сочи ликвидируют почти 200 спасателей и более 40 единиц техники

14 июня 2023 19:45
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Новости России. Почти 200 спасателей и более 40 единиц техники в Сочи ликвидируют последствия подтоплений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия наводнения в Сочи ликвидируют почти 200 спасателей и более 40 единиц техники-1

Ведутся восстановительные работы на газопроводе. Под воду ушли припаркованные автомобили. Подтоплены домовладения на шести улицах и дороги.

Последствия наводнения в Сочи ликвидируют почти 200 спасателей и более 40 единиц техники-4

Из-за проливных дождей река Мацеста вышла из берегов и затопила несколько районов города. Временно закрыты пляжи и запрещено купание.

Последствия наводнения в Сочи ликвидируют почти 200 спасателей и более 40 единиц техники-7

Правда, туристов это не остановило и долгожданный отпуск те переносить не стали. Местные туроператоры не зафиксировали отказа от путевок.

# Наводнение # Новости России # Фотофакт

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