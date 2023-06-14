Последствия наводнения в Сочи ликвидируют почти 200 спасателей и более 40 единиц техники

Новости России. Почти 200 спасателей и более 40 единиц техники в Сочи ликвидируют последствия подтоплений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведутся восстановительные работы на газопроводе. Под воду ушли припаркованные автомобили. Подтоплены домовладения на шести улицах и дороги.

Из-за проливных дождей река Мацеста вышла из берегов и затопила несколько районов города. Временно закрыты пляжи и запрещено купание.