Последствия наводнения в Сочи ликвидируют почти 200 спасателей и более 40 единиц техники

Новости России. Почти 200 спасателей и более 40 единиц техники в Сочи ликвидируют последствия подтоплений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Почти 200 спасателей и более 40 единиц техники в Сочи ликвидируют последствия подтоплений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведутся восстановительные работы на газопроводе. Под воду ушли припаркованные автомобили. Подтоплены домовладения на шести улицах и дороги.
Из-за проливных дождей река Мацеста вышла из берегов и затопила несколько районов города. Временно закрыты пляжи и запрещено купание.
Правда, туристов это не остановило и долгожданный отпуск те переносить не стали. Местные туроператоры не зафиксировали отказа от путевок.