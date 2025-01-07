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53 человека стали жертвами землетрясения в Тибете

07 января 2025 08:06
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в северных предгорьях Гималаев. Его жертвами в Тибете стали 53 человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

53 человека стали жертвами землетрясения в Тибете-2

Разрушительную силу стихии ощутили на себе также жители ряда районов Непала, Бутана и Индии. Что касается Тибета, расположенного на юго-западе КНР, в результате подземных толчков более тысячи построек и зданий были повреждены. В район бедствия китайские власти направили рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий стихии. Задействовано более полутора тысяч сотрудников пожарно-спасательных служб.

# Землетрясение

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