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5 долларов за литр: в США растут цены на бензин

11 апреля 2023 19:41
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Новости США. В стране продолжают расти цены на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость варьируется от штата к штату.

5 долларов за литр: в США растут цены на бензин-1

Самое дорогое топливо на западе страны. При этом специалисты порадовать прогнозами не могут. По мнению экспертов, снижения цен можно ожидать лишь в июне. А пока тенденция к росту стоимости топлива сохранится. В среднем за литр сегодня американцам приходится отдавать около 5 долларов. По крайней мере, такие цены сегодня в Калифорнии, Неваде и Аризоне. В целом за последнюю неделю бензин подорожал в 44 штатах.

# Цены на бензин # Новости США # Фотофакт

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