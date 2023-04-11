5 долларов за литр: в США растут цены на бензин

Новости США. В стране продолжают расти цены на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость варьируется от штата к штату.
Новости США. В стране продолжают расти цены на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость варьируется от штата к штату.
Самое дорогое топливо на западе страны. При этом специалисты порадовать прогнозами не могут. По мнению экспертов, снижения цен можно ожидать лишь в июне. А пока тенденция к росту стоимости топлива сохранится. В среднем за литр сегодня американцам приходится отдавать около 5 долларов. По крайней мере, такие цены сегодня в Калифорнии, Неваде и Аризоне. В целом за последнюю неделю бензин подорожал в 44 штатах.