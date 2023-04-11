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Из-за наплыва мигрантов власти Италии могут ввести режим ЧС

11 апреля 2023 19:40
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Новости Италии. Италия заявила о небывалом наплыве мигрантов. Власти страны не исключают введения режима чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр по гражданской защите и морской политике.

Из-за наплыва мигрантов власти Италии могут ввести режим ЧС-1

По его словам, страна еще не сталкивалась с таким масштабным явлением в своей истории, а потому введение особого положения вполне вероятно. Наибольшей популярностью у мигрантов пользуются Сицилия и Калабрия. Уже сейчас регионы не справляются с миграционным кризисом самостоятельно. Напомним, только с 7 по 10 апреля береговые службы Италии спасли в Средиземном море около 3 тысяч мигрантов.

# Беженцы # Новости Италии # Фотофакт

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